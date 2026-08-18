Juicio contra Meta podría marcar nuevas reglas para las redes sociales

El proceso judicial que enfrenta Meta en California podría convertirse en un punto de referencia para futuras disputas relacionadas con la seguridad de los menores en las plataformas digitales.

La empresa propietaria de Facebook e Instagram se encuentra en el centro de una demanda presentada por fiscales generales de distintos estados de Estados Unidos. El caso busca determinar si las herramientas utilizadas por sus plataformas contribuyeron a generar un uso compulsivo entre niños y adolescentes.

Una particularidad del proceso es que el tribunal contará con un jurado asesor. El grupo, integrado por ocho personas, escuchará los argumentos y las pruebas, pero su decisión no será definitiva: la resolución final estará en manos de la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers.

Los alegatos iniciales están previstos para este martes y se espera que el procedimiento se extienda durante varias semanas. Entre los asuntos que serán examinados se encuentran las prácticas de Meta relacionadas con usuarios menores de edad y el manejo de sus datos.

El resultado podría tener repercusiones más allá de Meta. Un fallo desfavorable podría impulsar nuevas exigencias para las compañías tecnológicas y aumentar la presión para modificar determinadas funciones de las redes sociales dirigidas a públicos jóvenes.

Meta, por su parte, rechaza las acusaciones y sostiene que ha incorporado medidas de protección para adolescentes en sus servicios.

El caso se desarrolla en un contexto de creciente presión en Estados Unidos para establecer mayores controles sobre el uso de redes sociales por parte de menores.