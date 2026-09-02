Connect with us

TECNOLOGÍA

John Ternus es el nuevo CEO de Apple en reemplazo de Tim Cook

TECNOLOGÍA

La tecnología predictiva ayuda a anticipar los efectos de la sequía causada por el fenómeno de El Niño

TECNOLOGÍA

PlayStation Plus anuncia sus juegos gratuitos para septiembre

TECNOLOGÍA

Meta refuerza su medidas de seguridad e insta a TikTok y YouTube a hacer lo mismo

TECNOLOGÍA

Meta refuerza la seguridad en WhatsApp: introduce contraseñas más complejas

TECNOLOGÍA

John Ternus es el nuevo CEO de Apple en reemplazo de Tim Cook

Published

16 horas atrás

on

John Ternus es el nuevo CEO de Apple a partir de hoy, poniendo fin a los 15 años de gestión de Tim Cook al frente de una de las empresas tecnológicas más grande del mundo.

La transición a un nuevo CEO llega en un momento crucial para Apple. La inteligencia artificial ha provocado la mayor revolución en la industria desde que Steve Jobs presentara el primer iPhone en 2007. Apple ha tenido un comienzo difícil en el campo de la IA, tras tropezar en sus esfuerzos por implementar nuevas funciones basadas en esta tecnología, tal como prometió hace casi dos años.

A principios de este año, presentó nuevos avances en inteligencia artificial, incluyendo mejoras en su asistente Siri, haciendo hincapié en la privacidad y el uso cotidiano, mientras el fabricante del iPhone intenta ponerse al día con sus rivales.

Ternus se enfrenta a desafíos que lo obligarán a salir de su zona de confort en la ingeniería de hardware. Además de encontrar maneras de mantener a Apple competitiva en la carrera de la inteligencia artificial, tendrá que lidiar con cuestiones de la cadena de suministro y con las relaciones con figuras como el presidente Donald Trump, quien elogió públicamente a su predecesor el martes.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS NACIONALES8 horas atrás

Universidad de Panamá recurrirá a fondos propios para cubrir necesidades de su presupuesto

La Universidad de Panamá utilizará alrededor de 19 millones de dólares de sus recursos propios para atender compromisos y necesidades...
NOTICIAS NACIONALES11 horas atrás

Coordinan festividades del Cristo Negro de Portobelo en Colón

Las autoridades de la provincia de Colón se encuentran organizando un plan de logística y seguridad para recibir a la multitud...
POLÍTICA NACIONAL11 horas atrás

Presidente Mulino se reunirá con jubilados y empresarios

El presidente José Raúl Mulino ha convocado a un encuentro estratégico para mediar en la implementación de una nueva legislación...
NOTICIAS NACIONALES12 horas atrás

Instituto de Medicina Legal pide aumento de presupuesto

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) exige urgentemente un aumento presupuestario para fortalecer sus capacidades operativas. Su director,...
DEPORTES NACIONALES12 horas atrás

Mariano Rivera se reúne con el presidente Mulino

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió en su despacho este miércoles 2 de septiembre al exbeisbolista Mariano...
NOTICIAS NACIONALES12 horas atrás

Organización panameña Waved inicia proyecto educativo en El Salvador

Una iniciativa educativa nacida en Panamá comienza a cruzar fronteras. Waved, organización que desde hace una década trabaja con niños,...
ENTRETENIMIENTO12 horas atrás

Miley deja atrás su apellido y sorprende con nueva etapa musical

La cantante estadounidense Miley Cyrus sorprendió a sus seguidores tras realizar un cambio en sus redes sociales: eliminó el apellido...
SALUD Y VIDA13 horas atrás

Autoridades presentan estrategia nacional para enfrentar las demencias en Panamá

La iniciativa establece acciones para fortalecer la detección, atención y seguimiento de las personas con demencia, además de brindar apoyo...
TECNOLOGÍA16 horas atrás

John Ternus es el nuevo CEO de Apple en reemplazo de Tim Cook

John Ternus es el nuevo CEO de Apple a partir de hoy, poniendo fin a los 15 años de gestión...
NOTICIAS INTERNACIONALES16 horas atrás

Moscú y Kiev amenazan con intensificar su conflicto

Los ataques aéreos rusos, ocurridos durante la noche y el día del miércoles, causaron la muerte de dos civiles y...
PUBLICIDAD
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!