John Ternus es el nuevo CEO de Apple en reemplazo de Tim Cook

John Ternus es el nuevo CEO de Apple a partir de hoy, poniendo fin a los 15 años de gestión de Tim Cook al frente de una de las empresas tecnológicas más grande del mundo.

La transición a un nuevo CEO llega en un momento crucial para Apple. La inteligencia artificial ha provocado la mayor revolución en la industria desde que Steve Jobs presentara el primer iPhone en 2007. Apple ha tenido un comienzo difícil en el campo de la IA, tras tropezar en sus esfuerzos por implementar nuevas funciones basadas en esta tecnología, tal como prometió hace casi dos años.

A principios de este año, presentó nuevos avances en inteligencia artificial, incluyendo mejoras en su asistente Siri, haciendo hincapié en la privacidad y el uso cotidiano, mientras el fabricante del iPhone intenta ponerse al día con sus rivales.

Ternus se enfrenta a desafíos que lo obligarán a salir de su zona de confort en la ingeniería de hardware. Además de encontrar maneras de mantener a Apple competitiva en la carrera de la inteligencia artificial, tendrá que lidiar con cuestiones de la cadena de suministro y con las relaciones con figuras como el presidente Donald Trump, quien elogió públicamente a su predecesor el martes.