Ministro Vega destaca la importancia de la Escuela para Padres

El ministro de Educación, Ventura Vega, detalla el lanzamiento de la Escuela para Padres, una iniciativa diseñada para fortalecer el núcleo familiar y abordar los desafíos de la salud mental mediante la colaboración con gabinetes psicopedagógicos.

Además de este enfoque social, el funcionario destaca la organización de los próximos desfiles patrios, confirmando que se mantendrán las rutas tradicionales para las festividades nacionales.