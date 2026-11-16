Xbox celebra su 25 aniversario con el anuncio de Wolfenstein 3, el regreso de Halo Firefight y 25 juegos clásicos para PC

En el marco del cierre de su gira FanFest en Seattle para conmemorar los 25 años del lanzamiento de la primera consola Xbox, la división de videojuegos de Microsoft presentó una serie de anuncios globales. Entre las principales novedades destacan la confirmación oficial del desarrollo de Wolfenstein 3, la llegada de juegos clásicos de la primera consola a PC y el lanzamiento de nuevas herramientas de personalización para la comunidad de usuarios.

Desarrollo de Wolfenstein 3 y avances en grandes franquicias

Durante la presentación, la directora ejecutiva de Xbox, Asha Sharma, confirmó que Wolfenstein 3 se encuentra oficialmente en producción por parte del estudio MachineGames. La nueva entrega contará con el retorno de los actores Brian Bloom y Debra Wilson en sus papeles de BJ Blazkowicz y Grace Walker, respectivamente. En esa misma línea, se dio a conocer que el próximo proyecto de id Software ya está en proceso de desarrollo.

En relación con las principales franquicias de la marca, se revelaron los siguientes avances:

** Halo: Campaign Evolved:** El modo de supervivencia cooperativo Firefight se integrará de forma gratuita como parte de la actualización de invierno.

como parte de la actualización de invierno. ** Fable:** Se presentó nuevo material con escenas de jugabilidad centradas en combate mágico contra criaturas malditas, junto a nuevos detalles sobre la trama del juego.

** DOOM: The Dark Ages:** A partir del 16 de noviembre estará disponible el modo Slaughter Mode para los propietarios de la edición Premium o el contenido descargable Revelations, ofreciendo rondas escalonadas de enemigos y jefes.

Compatibilidad de catálogo en PC y la herramienta «Xbox Playback»

En cuanto al catálogo histórico, el programa de retrocompatibilidad amplió su cobertura al incorporar 25 juegos de la Xbox original en PC, destacando títulos como Star Wars: Knights of the Old Republic (KOTOR) y The Elder Scrolls III: Morrowind. Esta actualización suma además la posibilidad de desbloquear logros en entregas seleccionadas como KOTOR.

Por otra parte, la compañía lanzó la función «Xbox Playback», un espacio interactivo que permite a los usuarios revisar su historial en la plataforma, incluyendo el primer juego ejecutado, el tiempo total acumulado, el título más jugado y la racha de juego más prolongada.

Recompensas conmemorativas y contenido temático

Con motivo del aniversario, diversos títulos recibirán elementos y aspectos visuales gratuitos inspirados en la estética de la consola original:

** Forza Horizon 6:** Diseño exclusivo GR GT Anniversary Livery para el auto de portada.

** Halo: Campaign Evolved:** Estilo de armadura Damascus Prototype mediante código de canje.

** Gears of War: E-Day:** Conjunto de diseños de armas alusivos al aniversario en la tienda del juego.

** Minecraft:** Elemento OG Green para el creador de personajes.

** Microsoft Flight Simulator 2024:** Cuatro diseños conmemorativos para aeronaves como el Boeing 737 MAX y el XCub.

** Call of Duty: Modern Warfare 4:** Proyecto Inner Circuit M4 en acabado verde translúcido para reservas digitales en Xbox Series X|S.

De forma complementaria, el juego para dispositivos móviles Candy Crush Saga se unió a las celebraciones mediante la temporada Game On!, añadiendo pines coleccionables y arreglos musicales de sagas emblemáticas como Halo, Fallout y Spyro.