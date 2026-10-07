Llevarán a cabo el tercer Simulacro Nacional de Evacuación en Panamá

Panamá se prepara para realizar su tercer simulacro nacional de evacuación el próximo lunes 12 de octubre, con el propósito de fomentar la cultura de prevención ante sismos e incendios inesperados.

Ante recientes movimientos telúricos ocurridos en países vecinos y el impacto del cambio climático, las autoridades buscan superar la participación del diez por ciento de la población, involucrando activamente a escuelas, hospitales, empresas privadas y residentes de edificios altos.