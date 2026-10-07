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Nueva generación de médicos inician internado con 112 plazas otorgadas por la CSS

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3 horas atrás

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La Caja de Seguro Social (CSS) adjudicó un total de 112 plazas de internado médico para una nueva generación de profesionales de la medicina, quienes iniciarán su proceso de formación práctica en distintas instalaciones de salud del país.

De acuerdo con la CSS, el internado médico representa una etapa fundamental para que los futuros médicos completen su preparación académica y avancen hacia la obtención de su idoneidad profesional.

El doctor Paulino Vigil explicó que los internos tendrán una doble responsabilidad durante este período: continuar fortaleciendo sus conocimientos y, al mismo tiempo, brindar apoyo en la atención de los pacientes. Estas labores serán desarrolladas bajo la supervisión y acompañamiento de médicos generales, especialistas y residentes.

El programa comenzará el 1 de diciembre de 2026. Durante el primer año, los internos serán asignados a diferentes centros hospitalarios, entre ellos:

  • Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid.
  • Complejo Hospitalario Dr. Manuel Amador Guerrero.
  • Hospital Irma De Lourdes Tzanetatos.
  • Hospital Regional Dr. Rafael Hernández L.

Para el segundo año de internado, los profesionales serán distribuidos en distintas regiones del país, incluyendo Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé, Veraguas, Herrera, Colón y Panamá Este.

La CSS indicó que esta distribución busca ampliar los espacios de formación práctica y, a la vez, acercar el recurso humano en salud a diferentes comunidades del territorio nacional.

El proceso de adjudicación estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Docencia de Médicos Residentes e Internos, integrada por representantes del Ministerio de Salud, la CSS, el Colegio de Médicos de Panamá, la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá y la Federación Nacional de Médicos Residentes e Internos.

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