Martinelli exhorta a sus rivales a medirse en las urnas

Con el triunfo en las elecciones de mayo de 2024 con un 70% de los votos, sentenció el expresidente y líder de Realizando Metas (RM), Ricardo Martinelli a sus oponentes durante un encuentro con líderes y copartidarios de Cambio Democrático (CD) en Arraiján.

“Vamos a convertir a Panamá, en lo que todos ustedes quieren que sea, un país lleno de oportunidades, donde haya trabajo, buena educación, salud, transportes y sobre todo, donde sus hijos sean lo que sueñen ser”, dijo.

El expresidente habló de los sueños robados a los panameños por los últimos partidos gobernantes y su potencial candidatura en las próximas elecciones generales de mayo de 2024.

“Es por eso que esos bandidos no quieren que a ustedes les vaya bien, no quieren que yo corra. Me tienen tanto miedo”, dijo Martinelli e instó a sus opositores a ir a las urnas. “Vamos a las urnas, para ver si no les voy a ganar con 70 % de los votos. No tienen coraje de afrontar una elección”, sentenció Martinelli.

Martinelli insistió en que Arraiján y La Chorrera tienen que tener oportunidades, ser foco de desarrollo. Reiteró el compromiso de crear una nueva ciudad para que sus residentes no tengan que desplazarse hacia la ciudad de Panamá.

