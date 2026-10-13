NOTICIAS INTERNACIONALES
Papa León XIV fue operado con éxito en Roma
La intervención quirúrgica del Papa León XIV fue realizada sin contratiempos, informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede en una actualización compartida por Telegram.
«La cirugía se completó con éxito, dentro del plazo previsto y según lo planeado, por lo que el Santo Padre ha regresado a su habitación», precisó el comunicado.
El Papa habia anunciado tras el Ángelus de este domingo 11 de octubre que los médicos le encontraron «un pequeño nódulo localizado» en el pulmón.
El Vaticano no mencionó cuánto tiempo estará hospitalizado ni cuándo retornará a sus labores habituales.