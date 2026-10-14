Irán informa del hundimiento de un buque en el estrecho de Ormuz

Irán informó el miércoles que un buque de carga se hundió tras chocar contra una mina naval en el estrecho de Ormuz.

Por otro lado, un alto funcionario iraní declaró que Irán debe estar preparado para la guerra, incluso mientras negocia con Estados Unidos. Asimismo, un hospital de Gaza comunicó que una mujer murió a causa de un ataque israelí.

A continuación, las últimas noticias de Oriente Medio de este miércoles. Lea nuestra cobertura completa aquí.

Irán afirma que un buque de carga se hundió tras chocar con una mina naval

Un buque de carga se hundió después de impactar contra una mina naval en el estrecho de Ormuz, según informó la fuerza naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán. Fue la primera vez que Irán reportó el hundimiento de un barco tras chocar con una mina durante el conflicto.

Mientras tanto, autoridades del sector naviero indicaron que dos buques de carga con bandera de Singapur fueron alcanzados por «proyectiles desconocidos» al atravesar el estrecho el martes y el miércoles. Uno de ellos se hundió, mientras que el otro logró ponerse a salvo. Todos los miembros de la tripulación del primer barco fueron evacuados y no se registraron heridos en ninguno de los incidentes, según informó la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur.