Connect with us

NOTICIAS INTERNACIONALES POLÍTICA INTERNACIONAL

Irán informa del hundimiento de un buque en el estrecho de Ormuz

NOTICIAS INTERNACIONALES

Inundaciones en Grecia obligan a evacuar a miles de personas

NOTICIAS INTERNACIONALES POLÍTICA INTERNACIONAL

Papa León XIV fue operado con éxito en Roma

NOTICIAS INTERNACIONALES POLÍTICA INTERNACIONAL

Zelenski afirma que Rusia atacó infraestructura de gas a pesar del anuncio de Trump

NOTICIAS INTERNACIONALES

Papa León XIV revela que debe ser operado por un nódulo en el pulmón

NOTICIAS INTERNACIONALES

Irán informa del hundimiento de un buque en el estrecho de Ormuz

Published

12 horas atrás

on

Irán informó el miércoles que un buque de carga se hundió tras chocar contra una mina naval en el estrecho de Ormuz.

Por otro lado, un alto funcionario iraní declaró que Irán debe estar preparado para la guerra, incluso mientras negocia con Estados Unidos. Asimismo, un hospital de Gaza comunicó que una mujer murió a causa de un ataque israelí.

A continuación, las últimas noticias de Oriente Medio de este miércoles. Lea nuestra cobertura completa aquí.

Irán afirma que un buque de carga se hundió tras chocar con una mina naval

Un buque de carga se hundió después de impactar contra una mina naval en el estrecho de Ormuz, según informó la fuerza naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán. Fue la primera vez que Irán reportó el hundimiento de un barco tras chocar con una mina durante el conflicto.

Mientras tanto, autoridades del sector naviero indicaron que dos buques de carga con bandera de Singapur fueron alcanzados por «proyectiles desconocidos» al atravesar el estrecho el martes y el miércoles. Uno de ellos se hundió, mientras que el otro logró ponerse a salvo. Todos los miembros de la tripulación del primer barco fueron evacuados y no se registraron heridos en ninguno de los incidentes, según informó la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Publicidad

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS NACIONALES3 horas atrás

Se confirma la primera víctima mortal del terremoto

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó el fallecimiento de la señora Elena Barría, de 68 años, quien resultó gravemente...
NOTICIAS INTERNACIONALES8 horas atrás

Inundaciones en Grecia obligan a evacuar a miles de personas

Un fuerte temporal mantiene en alerta a varias regiones de Grecia, donde las inundaciones han dejado al menos una persona...
SALUD Y VIDA8 horas atrás

Minsa establece medidas para que pacientes crónicos mantengan sus tratamientos tras el sismo

Las autoridades de salud buscan facilitar el acceso a los medicamentos a las personas que tuvieron dificultades para obtenerlos luego...
NOTICIAS NACIONALES9 horas atrás

Residentes de Santa Ana piden ayuda por daños en su edificio

Los residentes del edificio Rotcarude en Santa Ana decidieron bloquear una calle para proteger sus vidas ante el inminente colapso de su hogar, el...
NOTICIAS NACIONALES9 horas atrás

IMA amplía ayuda alimentaria a comunidades en Los Santos

El Instituto de Mercadeo Agropecuario está desplegando operativos de asistencia alimentaria en diversas localidades de la provincia de Los Santos para socorrer...
NOTICIAS NACIONALES9 horas atrás

Niegan cambio de arresto domiciliario a José Gabriel Carrizo

Una jueza de garantías rechazó la solicitud de modificar la medida cautelar del exvicepresidente José Gabriel Carrizo, por lo que continuará cumpliendo arresto...
ENTRETENIMIENTO9 horas atrás

Emilia Clarke evita navegar en las redes sociales pese a tener millones de seguidores

La actriz de Game of Thrones prefiere publicar contenido y salir de la aplicación para evitar el impacto que le...
TECNOLOGÍA11 horas atrás

Anthropic lanza una ampliación del programa de verificación cibernética

Estamos lanzando una nueva versión ampliada de nuestro Programa de Verificación Cibernética (CVP), que pone a disposición de los profesionales...
NOTICIAS INTERNACIONALES12 horas atrás

Irán informa del hundimiento de un buque en el estrecho de Ormuz

Irán informó el miércoles que un buque de carga se hundió tras chocar contra una mina naval en el estrecho...
DEPORTES NACIONALES12 horas atrás

Selección de Futsal tiene rivales para la Copa de Naciones de Nicaragua 2026

La Selección Masculina de Futsal de Panamá dirá presente en la primera edición de la Copa de Naciones de Nicaragua 2026, certamen que...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!