Paris 2024 anuncia sus mascotas “The Phryges”

Este lunes 14 de noviembre, durante una rueda de prensa celebrada en Paris, se ha realizó la presentación de las mascotas oficiales para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Paris 2024: “The Phryges“.

The Phryges son dos pequeños gorros rojos de estilo frigio, engalanadas de azul, blanco y rojo, con el logo dorado de París 2024 en su pecho; Cuentan con un diseño triangular y poseen grandes ojos traviesos y expresivos, además de una sonrisa amistosa. Tony Estanguet, campeón paralímpico de Beijing 2008 mencionó que “Elegimos un ideal antes que un animal”.

La versión de Phryge para los Juegos Paralímpicos, posee una pierna ortopédica hasta la rodilla convirtiéndola en la primera mascota con una discapacidad visible.”El hecho de que la mascota paralímpica tenga una visible discapacidad también manda un fuerte mensaje: promocionar la inclusión“, agregó Estanguet.

Las Phryges tienen la misión de “Mostrar al mundo que el deporte puede cambiarlo todo y que merece jugar un rol principal en la sociedad”. De acuerdo a Julie Matikhine, directora de marca, este duo proviene de una larga tribu y son parte de la gran familia de -Las Phryges- que han estado presente en los momentos clave de la historia francesa.

El gorro frigio es un tipo de capucha cónica con la punta curvada, confeccionado usualmente con lana o fieltro; Durante la Revolución Francesa de 1789, el gorro frigio fue adoptado como un símbolo de libertad.

