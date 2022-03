PUMAS CON 90′ PARA DARLE LA VUELTA AL MARCADOR CONTRA NE REVOLUTION ESTA NOCHE POR NEX

Los felinos están preparados para lo que debe ser su mejor partido del año. Pumas recibe esta noche a New England Revolution luego de perder 3-0 en la ida en el Gillette Stadium. Las anotaciones del equipo estadounidense llegaron por parte de Sebastian Lletget y doblete de Adam Buksa, un resultado favorable, pero a la vez engañoso puesto que New England no atraviesa un buen momento futbolístico en la MLS, a pesar de ganarle a los felinos la semana pasada, cayeron 3-2 ante Real Salt Lake, cuando ganaban cómodamente 2-0 al 70′ y sin los jugadores titulares pensando en el partido en Ciudad Universitaria.

Para el equipo mexicano, Andres Lillini tendrá a todo el plantel disponible, solamente con la baja de Fabio ‘La Nutria’ Alvarez, por acumulación de tarjetas. El técnico Lillini reiteró el compromiso del grupo en rueda de prensa, donde saben que si anotan temprano en el partido rápidamente se meterán a pelear todo el encuentro.

El ganador de esta llave se medirá al que gane entre Cruz Azul y CF Montreal. estos partidos de semifinales están programados para iniciar después de las fechas FIFA.

.