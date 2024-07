Shannen Doherty, la estrella de Beverly Hills 90210 murió a los 53 años

Shannen Doherty, la estrella de “Beverly Hills, 90210” cuya vida y carrera se vieron afectadas por enfermedades e historias sensacionalistas, murió a los 53 años.

Después de años con cáncer de mama, Doherty murió el sábado, según un comunicado de su publicista, Leslie Sloane.

“La devota hija, hermana, tía y amiga estaba rodeada de sus seres queridos y de su perro, Bowie. La familia pide privacidad en este momento para poder llorar en paz”, dijo Sloane el domingo. La noticia fue reportada por primera vez por la revista People.

Su enfermedad fue revelada públicamente en una demanda presentada en 2015 contra sus exgerentes comerciales, en la que alegó que administraron mal su dinero y permitieron que su seguro médico caducara. Más tarde compartió detalles íntimos de su tratamiento después de una mastectomía única. En diciembre de 2016, publicó una foto de su primer día de radiación y calificó el tratamiento como “aterrador” para ella.

En febrero de 2020, Doherty reveló que el cáncer había regresado y estaba en la etapa 4. Dijo que se presentó porque sus condiciones de salud podrían salir a la luz en los tribunales. La actriz había demandado al gigante de seguros State Farm después de que su casa en California resultara dañada en un incendio en 2018.

“No tengo idea de cuánto tiempo estaré en quimioterapia. … Eso no es algo que yo pueda predecir, no es algo que mis médicos puedan predecir. Y da miedo, es como una gran llamada de atención”, dijo Doherty en un episodio de finales de junio de su podcast “Let’s Be Clear”, y agregó que un cambio reciente en la forma de sus células cancerosas significó que había nuevos protocolos de tratamiento para ella. intentar. “Probablemente por primera vez en un par de meses, me siento esperanzado porque ahora hay muchos más protocolos, mientras que antes tenía esperanzas, pero todavía me estaba preparando”.

Originaria de Memphis, Tennessee, Doherty se mudó a Los Ángeles con su familia a los 7 años y, a los pocos años, se convirtió en actriz.

“Fue completamente mi decisión”, dijo a The Associated Press en una entrevista en 1994. “Mis padres nunca me obligaron a hacer nada. Ellos me apoyan. Realmente no importaría si fuera un jugador de fútbol profesional; ellos seguirían siendo igual de comprensivos y cariñosos”.