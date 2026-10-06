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Aprehenden al exdirector de la CSS Enrique Lau Cortés

Published

5 horas atrás

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El exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, fue aprehendido por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. Las investigaciones de las autoridades señalan una posible lesión patrimonial calculada en 500,000 dólares.

La aprehensión se llevó a cabo durante la denominada «Operación Muralla», desarrollada por la Procuraduría General de la Nación a través de la Fiscalía Anticorrupción, en conjunto con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional, reseñó el diario Panamá América.

 

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