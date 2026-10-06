Aprehenden al exdirector de la CSS Enrique Lau Cortés

El exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, fue aprehendido por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. Las investigaciones de las autoridades señalan una posible lesión patrimonial calculada en 500,000 dólares.

La aprehensión se llevó a cabo durante la denominada «Operación Muralla», desarrollada por la Procuraduría General de la Nación a través de la Fiscalía Anticorrupción, en conjunto con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional, reseñó el diario Panamá América.