Presidente Mulino alcanza varios acuerdos con su homólogo de Vietnam

La visita oficial del presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, a Vietnam permitió oficializar nueve acuerdos de cooperación e intercambio de tecnología, técnicas y experiencias con el país asiático, junto a su homólogo vietnamita, To Lam, quien lo recibió con los más altos honores como jefe de Estado.

Los acuerdos y memorandos fueron suscritos por los cancilleres de ambas naciones, Javier Martínez- Acha (Panamá) y Le Hoai Trung (Vietnam), ante los mandatarios Mulino y To Lam como testigos de honor, marcando el inicio de una nueva era de sinergias y alianzas estratégicas bilaterales.

Se establecieron dos instrumentos de cooperación en el sector agropecuario —ámbito en el que Vietnam es líder mundial, especialmente en la producción de arroz y café—: el primero establece un marco general para fortalecer la cooperación bilateral y el intercambio de experiencias, mientras que el segundo se enfoca en afianzar la asistencia técnica y el intercambio de conocimientos agrícolas.

Panamá y Vietnam también pactaron un memorando de entendimiento entre universidades marítimas para impulsar la cooperación académica, la formación especializada y el intercambio institucional. Asimismo, se adoptó un memorando en materia de cooperación aduanera.

La alianza se extiende al sector turístico mediante el memorando de entendimiento orientado a fomentar la cooperación y el intercambio de experiencias para impulsar el desarrollo turístico en ambas naciones.

La seguridad forma parte de la estrategia conjunta, consolidada a través de un acuerdo entre las autoridades competentes para fortalecer la prevención y el combate contra distintas formas de delincuencia.

De igual manera, se formalizaron dos memorandos adicionales: uno enfocado en fortalecer la cooperación y el intercambio técnico entre las autoridades aeronáuticas, aprovechando la posición de Panamá como un destacado centro de conexiones para los mercados de América; y otro dirigido a las academias diplomáticas, con el fin de estimular la formación conjunta, la cooperación académica y el intercambio de experiencias entre diplomáticos de ambos países.

Durante la oficialización de estos convenios estuvieron presentes los ministros Roberto Linares (Desarrollo Agropecuario) y José Ramón Icaza (Canal); el gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz, y Kristelle Getzler, secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad de la Presidencia.