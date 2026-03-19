Kevin Spacey evita ir a juicio tras pacto con acusadores

El actor estadounidense Kevin Spacey consiguió finalizar un nuevo episodio legal en el Reino Unido al llegar a un pacto con tres hombres que lo acusaban de supuesta conducta inapropiada.

El acuerdo entre las partes evitó que el asunto se llevara a juicio civil en el Tribunal Superior de Londres, dado que ambas decidieron cerrar el proceso bajo condiciones que no se hicieron públicas.

Las acusaciones eran sobre eventos presuntamente ocurridos entre 2000 y 2015, periodo en que Spacey tenía una fuerte presencia en el teatro británico, especialmente mientras dirigía el famoso Old Vic.

Uno de los demandantes, el actor Ruari Cannon, había revelado su identidad y afirmaba que el incidente sucedió en 2013, mientras que los otros dos se mantuvieron anónimos a lo largo del proceso.

Con este pacto, se cancela la audiencia que se esperaba para finales de este año, poniendo fin a la vía civil en este asunto. Es importante mencionar que el actor ya fue declarado no culpable en 2023 en un juicio penal en el Reino Unido por alegaciones similares.

Spacey, famoso por obras como American Beauty y la serie House of Cards, ha negado constantemente las acusaciones en su contra.