Connect with us

POLÍTICA NACIONAL

Presidente Mulino veta parcialmente el proyecto de ley 700 que reconfigura circuitos electorales

NOTICIAS NACIONALES POLÍTICA NACIONAL

Presidente Mulino recibe invitación para una audiencia con el rey Carlos III

POLÍTICA NACIONAL

Reacciones a las denuncias realizadas por Chanan Singh

NOTICIAS NACIONALES POLÍTICA NACIONAL

Fabián Camargo es nuevo director del Sistema Penitenciario tras renuncia de Singh

POLÍTICA NACIONAL

Contraloría aclara que no refrenda pagos de la UNACHI por falta de fondos

POLÍTICA NACIONAL

Presidente Mulino veta parcialmente el proyecto de ley 700 que reconfigura circuitos electorales

Published

7 horas atrás

on

En uso de las facultades que le otorga la Constitución Política, el presidente de la República, José Raúl Mulino, vetó parcialmente por «inexequible» el proyecto de ley 700 de 2026, que establece la configuración de los circuitos electorales para la elección de diputados de la Asamblea Nacional.

En carta enviada a la presidenta del Órgano Legislativo, la diputada Shirley Castañeda, el mandatario argumenta que en el mencionado proyecto de ley varios circuitos electorales en la provincia de Chiriquí han sido agrupados por decisiones legislativas y no con criterios técnicos, objetivos y de evolución demográfica, como lo establece la Constitución.

Por este motivo, el presidente Mulino devolvió a la Asamblea Nacional, sin sanción, el proyecto de ley 700.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Publicidad

Entradas recientes

Lo Último

SALUD Y VIDA3 horas atrás

Al menos 112 millones de adultos viven con diabetes

En la región de las Américas, 112 millones de adultos viven con diabetes, alrededor del 13% de la población adulta....
TECNOLOGÍA3 horas atrás

Servicios de Microsoft sufren una interrupción a nivel mundial

Microsoft señaló que se están logrando avances en la recuperación de su popular software de trabajo, mientras una interrupción a...
NOTICIAS NACIONALES4 horas atrás

Embajada de China dona paneles solares y sillas de ruedas a la Gobernación de Panamá

La Gobernación de Panamá recibió una donación de paneles solares y sillas de ruedas otorgada por la Embajada de China,...
DEPORTES NACIONALES7 horas atrás

Empate sin goles entre en Curazao y Panamá en la Liga de Naciones

Curazao y Panamá empataron sin goles en el partido de ida de su serie de Cuartos de Final, disputado en el...
POLÍTICA NACIONAL7 horas atrás

Presidente Mulino veta parcialmente el proyecto de ley 700 que reconfigura circuitos electorales

En uso de las facultades que le otorga la Constitución Política, el presidente de la República, José Raúl Mulino, vetó...
NOTICIAS NACIONALES23 horas atrás

Ministro Ábrego responde las críticas de Chanan Sing a la Policía Nacional

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, se pronuncia ante la renuncia de Chanan Sing y sus denuncias contra la Policía...
NOTICIAS NACIONALES23 horas atrás

Realizan limpieza en el Centro Regional Universitario de Colón

Una jornada de saneamiento y mantenimiento se llevó a cabo en el Centro Regional Universitario de Colón para rescatar sus...
NOTICIAS NACIONALES23 horas atrás

Comercio e industrias afectados por el sismo podrán reportar sus daños

El Ministerio de Comercio e Industrias ha lanzado una iniciativa de apoyo oficial dirigida a los dueños de negocios que sufrieron pérdidas...
DEPORTES INTERNACIONALES24 horas atrás

Stephen Curry sufre un desgarro y estará por menos dos semanas

Stephen Curry ha estado desplegando un nivel de juego excepcional a sus 38 años, al comienzo de su decimoctava temporada...
ENTRETENIMIENTO24 horas atrás

Daddy Yankee recibe el homenaje de Persona del Año 2026 de los Latin Grammy

La carrera de Daddy Yankee vivió una de sus noches más memorables este miércoles 11 de noviembre, cuando la Academia...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!