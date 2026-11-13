Presidente Mulino veta parcialmente el proyecto de ley 700 que reconfigura circuitos electorales

En uso de las facultades que le otorga la Constitución Política, el presidente de la República, José Raúl Mulino, vetó parcialmente por «inexequible» el proyecto de ley 700 de 2026, que establece la configuración de los circuitos electorales para la elección de diputados de la Asamblea Nacional.

En carta enviada a la presidenta del Órgano Legislativo, la diputada Shirley Castañeda, el mandatario argumenta que en el mencionado proyecto de ley varios circuitos electorales en la provincia de Chiriquí han sido agrupados por decisiones legislativas y no con criterios técnicos, objetivos y de evolución demográfica, como lo establece la Constitución.

Por este motivo, el presidente Mulino devolvió a la Asamblea Nacional, sin sanción, el proyecto de ley 700.