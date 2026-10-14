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Anthropic lanza una ampliación del programa de verificación cibernética

Published

11 horas atrás

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Estamos lanzando una nueva versión ampliada de nuestro Programa de Verificación Cibernética (CVP), que pone a disposición de los profesionales de seguridad que cumplan los requisitos capacidades cibernéticas avanzadas y clasificadores de bloqueo reducidos. El programa ahora consta de tres niveles de acceso, que permiten a los equipos de seguridad solicitar el nivel que mejor se adapte a su trabajo. Cada nivel incluye acceso a nuestros modelos más avanzados, incluidos Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 5.5, Claude Mythos 5.1 y los nuevos modelos que se irán incorporando. 

La ciberseguridad tiene un doble propósito: las mismas capacidades que permiten a un equipo de seguridad encontrar y corregir una vulnerabilidad también pueden ayudar a un atacante a explotarla. Por este motivo, nuestros modelos disponibles, como Claude Opus 5.5 , Claude Fable 5.1 Claude Sonnet 5.5 , cuentan con medidas de seguridad cibernéticas conservadoras que bloquean la mayoría de las actividades maliciosas. Esto tiene como objetivo limitar las actividades dañinas que los atacantes pueden llevar a cabo utilizando nuestros modelos, mientras seguimos trabajando para reducir los falsos positivos en la codificación segura.

Pero los defensores también necesitan acceso a las mejores herramientas y capacidades más potentes para proteger sus sistemas. Durante los últimos seis meses, hemos facilitado el acceso seguro mediante dos programas: Project Glasswing y CVP . El primero otorgó a un grupo de organizaciones que protegen el software más crítico acceso a Claude Mythos; el segundo proporcionó a equipos de seguridad verificados acceso a medidas de seguridad reducidas en los modelos Claude Opus y Claude Sonnet.

Ahora estamos integrando estos programas en una oferta ampliada, diseñada para brindar a más organizaciones de seguridad acceso a las capacidades que necesitan para proteger sus sistemas.

Nuevos niveles de acceso

Los niveles de acceso actualizados ponen a disposición de los profesionales de la seguridad capacidades específicas del modelo, en función del alcance de su trabajo en ciberseguridad. Cada nivel tiene diferentes requisitos de verificación y controles de seguridad.

Defense Access está destinado a trabajos de defensa, incluyendo tareas de centro de operaciones de seguridad y respuesta a incidentes, ingeniería inversa de malware y análisis y validación de vulnerabilidades. Entre las organizaciones que cumplen los requisitos se incluyen equipos de seguridad de empresas, organizaciones sin ánimo de lucro, universidades y organismos gubernamentales que defienden sistemas propios o que gestionan; operadores de infraestructuras críticas de cualquier tamaño, como hospitales regionales o empresas de servicios públicos municipales; pequeñas empresas de seguridad; responsables del mantenimiento de software de código abierto; e investigadores individuales con un historial de vulnerabilidades detectadas.

Esperamos que muchas organizaciones que realizan trabajos de ciberseguridad defensiva cumplan los requisitos para este nivel. Nuestro objetivo es responder a las solicitudes en pocos días.

El acceso a Red Team añade pruebas de penetración y red teaming autorizados a los usos defensivos mencionados anteriormente. Entre las organizaciones que cumplen los requisitos se incluyen equipos rojos internos, equipos rojos gubernamentales y empresas de seguridad y pruebas de penetración. Las organizaciones de este nivel solo pueden realizar pruebas adversarias contra los sistemas para los que están autorizadas, incluidos los sistemas de TI en sectores críticos. Los usuarios seguirán experimentando bloqueos en tiempo real en acciones que podrían causar daños físicos o interrupciones masivas, como el despliegue de ransomware, el daño a sistemas físicos o las pruebas de penetración en sistemas de seguridad de alto riesgo.

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