Cierran restaurante por insalubre

x

“Se encontraron casi todas las deficiencias que se podrían tener en un establecimiento” dijo la doctora Vielka Miranda, directora médica del Centro de Salud de Paraiso esto, luego de las inspecciones realizadas un restaurante de comida asiática en Ancón.

El establecimiento que ofrecía a sus clientes diferentes platos de comida asiática ya había sido denunciado anteriormente por supuestamente incumplir con las medidas sanitarias requeridas para la manipulación, preparación y venta de alimentos. Al llegar al lugar, personal del ministerio de salud encontró varias faltas y situaciones de insalubridad “no tenían permiso sanitario, no cumplían con la trampa de grasa, las aguas servidas se iban directos a la calle, los alimentos no cumplían con la cadena de frío, entre otras más”, expresó la Dra. Miranda al referirse a lo encontrado en el lugar, también añadió que “el local fue cerrado por un mes y no pueden abrir hasta que cumplan con todo lo requerido”.

Las autoridades recomiendan a la población estar pendientes y ser muy cuidadosos de los lugares en donde asisten a comer, al igual que de los alimentos que ingieren fuera de casa para evitar enfermedades gastrointestinales u otras patologías asociadas a la mala disposición, cocción y trato de los alimentos. Así mismo, recomiendan a los empresarios y dueños de establecimientos y restaurantes, acudir a las oficinas del ministerio de salud para solicitar los permisos y carnets correspondientes al servicio que brindan y/o pretenden brindar. Al igual, le exigen que cumplan con las normativas de salubridad correspondientes.