¿Cuáles son las normas para comprar cannabis medicinal en Panamá?

El cannabis medicinal en Panamá ya es una realidad comercializada en diversas farmacias bajo estrictas normas sanitarias que garantizan un uso exclusivamente terapéutico y no recreativo.

Los productos se dividen entre el CBD, que no es psicoactivo y requiere una receta convencional, y el THC, considerado un medicamento controlado que exige autorización a través de una plataforma oficial del MINSA y supervisión médica constante.