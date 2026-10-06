El cáncer de mama también puede afectar a los hombres

El cáncer de mama no es una enfermedad exclusiva de las mujeres. Aunque su aparición en hombres es poco común, el Ministerio de Salud (MINSA) recuerda que ellos también poseen tejido mamario y pueden desarrollar tumores en esta zona.

Entre 2021 y el primer trimestre de 2026, el Instituto Oncológico Nacional (ION) contabilizó 64 casos de tumor maligno de mama en hombres, una cifra que pone de manifiesto la importancia de prestar atención a cualquier cambio en el pecho.

Ante esta posibilidad, las autoridades sanitarias recomiendan que los hombres conozcan cómo luce y se siente normalmente su pecho. La identificación de alguna alteración puede ser motivo para acudir a una evaluación médica.

La vigilancia debe ser especialmente importante para quienes tienen antecedentes familiares directos de cáncer de mama o presentan determinadas alteraciones genéticas, entre ellas las relacionadas con los genes BRCA1 y BRCA2. En estos casos, se recomienda conversar con el médico de cabecera para determinar las medidas de seguimiento necesarias.

Aunque los casos masculinos son menos frecuentes, conocer los factores de riesgo y mantener atención sobre cualquier cambio permite tomar decisiones médicas de manera oportuna.