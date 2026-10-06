Connect with us

SALUD Y VIDA

El cáncer de mama también puede afectar a los hombres

SALUD Y VIDA

OMS advierte que el 15 % de los adultos mayores padece trastornos mentales

SALUD Y VIDA

Orientaciones para prevenir enfermedades relacionadas con el calor

SALUD Y VIDA

Una de cada cuatro personas tiene una ITS sin presentar síntomas

SALUD Y VIDA

Recomendaciones para cuidar la salud del corazón

SALUD Y VIDA

El cáncer de mama también puede afectar a los hombres

Published

1 hora atrás

on

El cáncer de mama no es una enfermedad exclusiva de las mujeres. Aunque su aparición en hombres es poco común, el Ministerio de Salud (MINSA) recuerda que ellos también poseen tejido mamario y pueden desarrollar tumores en esta zona.

Entre 2021 y el primer trimestre de 2026, el Instituto Oncológico Nacional (ION) contabilizó 64 casos de tumor maligno de mama en hombres, una cifra que pone de manifiesto la importancia de prestar atención a cualquier cambio en el pecho.

Ante esta posibilidad, las autoridades sanitarias recomiendan que los hombres conozcan cómo luce y se siente normalmente su pecho. La identificación de alguna alteración puede ser motivo para acudir a una evaluación médica.

La vigilancia debe ser especialmente importante para quienes tienen antecedentes familiares directos de cáncer de mama o presentan determinadas alteraciones genéticas, entre ellas las relacionadas con los genes BRCA1 y BRCA2. En estos casos, se recomienda conversar con el médico de cabecera para determinar las medidas de seguimiento necesarias.

Aunque los casos masculinos son menos frecuentes, conocer los factores de riesgo y mantener atención sobre cualquier cambio permite tomar decisiones médicas de manera oportuna.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Publicidad

Entradas recientes

Lo Último

ENTRETENIMIENTO27 mins atrás

Rubén Blades y otros artistas se suman a la Semana Billboard de la Música Latina

La lista de artistas que participarán en la próxima Semana Billboard de la Música Latina continúa creciendo con la incorporación...
ENTRETENIMIENTO35 mins atrás

La Oreja de Van Gogh llega al cine con una historia inspirada en sus canciones

Las canciones de La Oreja de Van Gogh pasarán a formar parte del cine con «Puedes contar conmigo», una nueva...
SALUD Y VIDA1 hora atrás

El cáncer de mama también puede afectar a los hombres

El cáncer de mama no es una enfermedad exclusiva de las mujeres. Aunque su aparición en hombres es poco común,...
DEPORTES NACIONALES3 horas atrás

Natá contará con un moderno Estadio de Béisbol José Mercedes Arrocha

El director general de Pandeportes, Miguel Ordóñez, anuncia este proyecto, que contempla el estudio, diseño y construcción integral del estadio...
POLÍTICA NACIONAL4 horas atrás

Presidente Mulino alcanza varios acuerdos con su homólogo de Vietnam

La visita oficial del presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, a Vietnam permitió oficializar nueve acuerdos de...
Recomendaciones culturales5 horas atrás

Orquesta Sinfónica Nacional cierra participación en la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo

Con el Teatro Nacional Eduardo Brito abarrotado, Panamá culminó su participación como “País Invitado de Honor” en la Feria Internacional...
NOTICIAS INTERNACIONALES5 horas atrás

Siguen los enfrentamientos en Francia tras una nueva jornada de protestas

La policía lanzó gases lacrimógenos para controlar a las multitudes en París y otras partes de Francia este martes, mientras...
ENTRETENIMIENTO5 horas atrás

El regreso de «Endgame» a los cines la devuelve al primer lugar de la taquilla

La contienda por el primer puesto en la taquilla global tiene un nuevo episodio y, en esta ocasión, Marvel ha...
NOTICIAS NACIONALES5 horas atrás

Aprehenden al exdirector de la CSS Enrique Lau Cortés

El exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, fue aprehendido por la presunta comisión de los...
NOTICIAS INTERNACIONALES5 horas atrás

CAF pone a disposición $1.000 millones ante el riesgo de un «súper Niño» en América Latina

CAF —banco de desarrollo de América Latina y el Caribe— destinará inicialmente USD 1.000 millones a apoyar a las poblaciones...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!