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Shakira y Piqué acuden a los tribunales para revisar el régimen de visitas de sus hijos

Published

14 horas atrás

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Shakira y Gerard Piqué se encontraron nuevamente en un juzgado de Barcelona para revisar ciertos aspectos del acuerdo familiar que define cómo se manejan las visitas y los viajes de sus hijos, Milan y Sasha.

La expareja se presentó en la Ciutat de la Justícia en Barcelona para discutir los traslados de los menores entre Miami y Barcelona, en el contexto de una evaluación de las condiciones que regulan su tiempo con cada uno de los padres.

Uno de los temas que se habría discutido es cambiar la forma en que se realizan los viajes durante las breves vacaciones escolares. La idea es que Piqué viaje a Miami para pasar tiempo con sus hijos, en lugar de que los niños tengan que hacer vuelos largos constantemente.

Salieron del juzgado por separado

La llegada de ambos al tribunal no pasó desapercibida. Gerard Piqué fue el primero en salir del edificio, mientras que Shakira salió unos minutos después.

La cantante fue acompañada por su hermano, Tonino Mebarak, y evito hacer comentarios a los periodistas presentes en el lugar.

Sin embargo, antes de irse, Shakira tuvo un breve gesto con unos niños que la aguardaban afuera de la Ciutat de la Justícia. La artista se tomó el tiempo para saludarlos antes de continuar su camino.

Tanto Shakira como Piqué dejaron el recinto de manera separada y no dieron detalles públicos sobre lo que se habló durante la audiencia.

 

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