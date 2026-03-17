Fallece John Alford en prisión; investigan las causas

El actor británico John Alford murió a los 54 años mientras cumplía condena en prisión, un suceso que ha generado reacciones debido a las circunstancias de su fallecimiento.

El fallecimiento tuvo lugar el 13 de marzo en la prisión HMP Bure, que se encuentra en Norfolk, en el Reino Unido. Aunque las autoridades han comenzado a investigar, hasta ahora no se ha determinado la causa de la muerte, y los informes iniciales indican que no hay indicios de la intervención de otras personas.

Alford, originario de Glasgow, había estado en la cárcel desde enero de 2026 tras ser condenado a más de ocho años por delitos sexuales contra menores.

El actor, que es recordado por su trabajo en series como London´s Burning y Grange Hill, fue responsabilizado por incidentes que sucedieron en 2022 durante una reunión en una casa de Hertfordshire.

De acuerdo con los informes judiciales, el caso involucraba a dos adolescentes, lo que llevó a su condena y puso fin a su carrera en el ámbito público.

La noticia ha suscitado interés no solo por las condiciones de su fallecimiento, sino también por la fecha en que ocurrió, que muchos consideran significativa.