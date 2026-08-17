Cristian Castro terminó la escuela secundaria a los 51 años

El artista mexicano Cristian Castro, a sus 51 años y con una histórica trayectoria en la industria de la música, finalmente terminó la escuela secundaria y lo celebró junto al resto de sus compañeros de graduación en un acto realizado en la Ciudad de México.

Castro inició su carrera a temprana edad, por lo que no pudo culminar sus estudios. Sin embargo, logró cursar esta etapa de manera virtual en la institución Prepa W. El acto de graduación contó con la presencia de unas 500 personas que acudieron para acompañar a los estudiantes en la entrega de sus diplomas.

Entre los seres queridos del cantante que asistieron a la ceremonia estuvo su madre, Verónica Castro.