Wednesday se convierte en la serie más vista de Netflix

Ha tan solo una semana de su estreno, Wednesday, la nueva serie de la plataforma de streaming Netflix ha superado la cifra de audiencia del estreno de la cuarta temporada Stranger Things y se convirtió en la serie de habla inglesa con más reproducciones de la plataforma.

Esta serie de humor negro y terror fue estrenada el pasado miércoles 23 de noviembre, tiempo suficiente para batir el récord de la antigua reina de Netflix –Stranger Things 4– quien durante la semana de estreno de su cuarta temporada recaudó 286,79 millones de horas reproducidas; En comparación a esta cifra -Wednesday- ha logrado 341,23 millones de horas reproducidas, 55 millones más que -Stranger Thing 4-.

Este “Spin-off” de la famosa familia Adams, protagonizada por la actriz Jenna Ortega, es dirigida por el director estadounidense Tim Burton y los escritores Alfred Gough y Miles Millar. Wedneday mantiene la clara inclinación de Burton por la estética gótica en cada una de sus escenas.

Wednesday now holds the record for most hours viewed in a week for an English-language series on Netflix, with 341.2 MILLION HOURS!

The series — starring Jenna Ortega from EPs Tim Burton, Al Gough & Miles Millar — is #1 in 83 countries, tying the record set by Stranger Things 4 pic.twitter.com/o8yhS2EmXF

— Netflix (@netflix) November 29, 2022