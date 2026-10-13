Britney Spears anuncia canciones inéditas para la edición aniversario de «Britney»

Una canción que estuvo guardada durante veinticinco años finalmente vio la luz. Britney Spears sorprendió a sus fanáticos al presentar el viernes 9 de octubre la canción «She’ll Never Be Me», una colaboración con Justin Timberlake que ambos grabaron en 2001 y que no había sido lanzada de manera oficial.

La publicación llega como un avance de una edición especial por el aniversario de Britney, el tercer disco de estudio de la artista, cuyo lanzamiento está fijado para el 6 de noviembre. Esta versión ampliada incluirá un total de 25 canciones, entre las que se encuentran varios temas que no formaron parte del álbum original.

¿Por qué no se lanzó la canción?

Aunque la colaboración se grabó hace 25 años, «She’ll Never Be Me» no fue incluida en la selección final del álbum. La razón no se debió a que la disquera se opusiera, sino a que había suficiente material para elegir otras canciones.

La composición fue realizada por Spears y Timberlake junto a Bradley Daymond y Alex Greggs, quienes trabajaron con NSYNC bajo el nombre de Riprock n Alex G. Ellos también estuvieron a cargo de la producción.

Musicalmente, la canción mezcla las voces de Spears y Timberlake a través de diferentes capas vocales. Sin embargo, la participación del cantante en los coros podría no ser evidente en la primera escucha.

Más temas inéditos llegarán en noviembre

La edición de aniversario de Britney no se restringirá a esta colaboración. El lanzamiento programado para el 6 de noviembre incluirá otras grabaciones que no se habían presentado en el álbum original.

Estas son las canciones adicionales anunciadas para la edición ampliada:

«She’ll Never Be Me»

«Am I a Sinner»

«When I Say So»

«My Big Secret»

«Right Now (Taste the Victory)» – versión completa de estudio.

Con este lanzamiento, los seguidores de Britney tendrán la oportunidad de descubrir material que no fue incluido en su tercer álbum y disfrutar de una colaboración con Timberlake que ha permanecido sin ser lanzada desde principios de los años 2000.