Connect with us

ENTRETENIMIENTO

Britney Spears anuncia canciones inéditas para la edición aniversario de "Britney"

ENTRETENIMIENTO

RJ Mitte, recordado por Breaking Bad, fallece a los 34 años

Recomendaciones culturales

MiCultura evalúa edificaciones patrimoniales afectadas por el sismo

ENTRETENIMIENTO

Harry Styles recuerda la etapa de One Direction en la que se sentía encerrado por la fama

Recomendaciones culturales

Suspende temporalmente actividades en instalaciones culturales

ENTRETENIMIENTO

Britney Spears anuncia canciones inéditas para la edición aniversario de «Britney»

Published

10 horas atrás

on

Una canción que estuvo guardada durante veinticinco años finalmente vio la luz. Britney Spears sorprendió a sus fanáticos al presentar el viernes 9 de octubre la canción «She’ll Never Be Me», una colaboración con Justin Timberlake que ambos grabaron en 2001 y que no había sido lanzada de manera oficial.

La publicación llega como un avance de una edición especial por el aniversario de Britney, el tercer disco de estudio de la artista, cuyo lanzamiento está fijado para el 6 de noviembre. Esta versión ampliada incluirá un total de 25 canciones, entre las que se encuentran varios temas que no formaron parte del álbum original.

¿Por qué no se lanzó la canción?

Aunque la colaboración se grabó hace 25 años, «She’ll Never Be Me» no fue incluida en la selección final del álbum. La razón no se debió a que la disquera se opusiera, sino a que había suficiente material para elegir otras canciones.

La composición fue realizada por Spears y Timberlake junto a Bradley Daymond y Alex Greggs, quienes trabajaron con NSYNC bajo el nombre de Riprock n Alex G. Ellos también estuvieron a cargo de la producción.

Musicalmente, la canción mezcla las voces de Spears y Timberlake a través de diferentes capas vocales. Sin embargo, la participación del cantante en los coros podría no ser evidente en la primera escucha.

Más temas inéditos llegarán en noviembre

La edición de aniversario de Britney no se restringirá a esta colaboración. El lanzamiento programado para el 6 de noviembre incluirá otras grabaciones que no se habían presentado en el álbum original.

Estas son las canciones adicionales anunciadas para la edición ampliada:

  • «She’ll Never Be Me»
  • «Am I a Sinner»
  • «When I Say So»
  • «My Big Secret»
  • «Right Now (Taste the Victory)» – versión completa de estudio.

Con este lanzamiento, los seguidores de Britney tendrán la oportunidad de descubrir material que no fue incluido en su tercer álbum y disfrutar de una colaboración con Timberlake que ha permanecido sin ser lanzada desde principios de los años 2000.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Publicidad

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS NACIONALES6 horas atrás

Suspenden audiencia intermedia en el proceso de José Gabriel Carrizo

La suspensión de la audiencia intermedia en el proceso penal contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo ocurrió tras la petición de...
NOTICIAS NACIONALES6 horas atrás

Bomberos y Sinaproc inspeccionan edificios en El Chorrillo

Estamentos de seguridad han desplegado en los barrios de El Chorrillo y San Felipe un operativo para evaluar minuciosamente el...
NOTICIAS NACIONALES6 horas atrás

CSS habilita hospitales de campaña en Las Tablas tra el sismo

Tras el reciente movimiento telúrico que afectó la región, la Caja de Seguro Social implementó tres estructuras médicas temporales en el centro...
NOTICIAS NACIONALES6 horas atrás

Más de 400 réplicas se han registrado en Azuero

Se han localizado 416 réplicas en la zona de Azuero luego del fuerte sismo principal de 7.5, según el Instituto...
NOTICIAS INTERNACIONALES7 horas atrás

Papa León XIV fue operado con éxito en Roma

La intervención quirúrgica del Papa León XIV fue realizada sin contratiempos, informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede...
ENTRETENIMIENTO8 horas atrás

RJ Mitte, recordado por Breaking Bad, fallece a los 34 años

El ámbito televisivo se encuentra de luto por el fallecimiento de RJ Mitte, conocido por su papel de Walter “Flynn”...
NOTICIAS NACIONALES8 horas atrás

AMP avanza en la reactivación de las operaciones portuarias

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informa a los usuarios, operadores marítimos y ciudadanía en general que, tras las inspecciones...
POLÍTICA NACIONAL9 horas atrás

Gobierno inicia la entrega de materiales de construcción a las familias afectadas por el sismo

El gobierno liderado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, inició hoy la entrega de materiales de construcción...
NOTICIAS NACIONALES9 horas atrás

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia?

Estos son los elementos esenciales que deben empacarse en una mochila de emergencia para garantizar la supervivencia durante un desastre natural...
ENTRETENIMIENTO10 horas atrás

Britney Spears anuncia canciones inéditas para la edición aniversario de «Britney»

Una canción que estuvo guardada durante veinticinco años finalmente vio la luz. Britney Spears sorprendió a sus fanáticos al presentar...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!