Maxwell Frost, primer congresistas de la generación Z

Con una campaña enfocada en el cambio climático, la ampliación de la atención médica y en leyes de control de armas más estrictas, el demócrata de tan solo 25 años, Maxwell Frost, se ha convertido en el primer miembro negro de origen cubano y perteneciente a la generación “Z” el congreso.

Frost derrotó al republicano, Calvin Wimbish, en la carrera por obtener un puesto en la Cámara de Representantes de Florida, como sucesor de la representante demócrata Val Demings. Frost contó con el apoyo del senador de Vermont Bernie Sanders y la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren, quien son destacados progresistas.

Maxwell Frost, es reconocido por ser un antiguo organizador de la Marcha por Nuestras Vidas, y durante su campaña política Frost ha expresado su oposición a las restricciones del derecho al aborto y su búsqueda de leyes más estrictas sobre el control de las armas, lo que atrajo a muchos votantes jóvenes quienes le dieron su apoyo.

Por primera vez en estas elecciones miembros de la Generación Z, son elegibles para ser elegidos a la Cámara de Representantes de EE.UU. ya que los candidatos deben poseer al menos 25 años de edad.

