Muere Hayden Panettiere a los 36 años

La actriz estadounidense Hayden Panettiere, conocida por sus diversas participaciones en producciones como Heroes, Nashville y Scream, ha fallecido a los 36 años, según lo confirmó su representante el domingo 16 de agosto.

Esta noticia se hizo pública a través de un comunicado, en el que su padre, Alan Lee “Skip” Panettiere, también compartió sus pensamientos, describiendo a su hija como alguien que dejó una marca inolvidable en quienes la rodearon y en el público que admiró su trabajo.

“Con profundo dolor compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una luz extraordinaria y una fuerza de la naturaleza que trajo un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla”, comentó.

La familia pidió respeto y privacidad en este momento de luto mientras enfrentan esta pérdida.

Panettiere nació el 21 de agosto de 1989 en Palisades, Nueva York, y comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento desde muy joven. A lo largo de los años, logró construir una trayectoria que incluyó la actuación, el modelaje y la música.

Entre sus trabajos más recordados están Remember the Titans, Raising Helen y Ice Princess, además de sus papeles en televisión en Heroes y Nashville. También participó en la famosa saga de películas Scream.

En su vida personal, la actriz era madre de Kaya Klitschko, quien nació en 2014 durante su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko. En una entrevista de 2022, Panettiere habló abiertamente sobre algunos de los episodios más difíciles de su vida, así como sus problemas con el alcohol y la depresión posterior al parto.

En ese tiempo, tomó la decisión de que Klitschko tuviera la custodia de su hija mientras ella se enfocaba en superar sus problemas personales.

El fallecimiento de Hayden ocurre poco más de tres años después de otra tragedia familiar. Su hermano menor, el actor Jansen Panettiere, murió en febrero de 2023 a los 28 años debido a complicaciones relacionadas con una válvula aórtica.

La familia Panettiere ha pedido privacidad mientras enfrenta esta nueva pérdida.