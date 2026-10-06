DEPORTES NACIONALES
Natá contará con un moderno Estadio de Béisbol José Mercedes Arrocha
El director general de Pandeportes, Miguel Ordóñez, anuncia este proyecto, que contempla el estudio, diseño y construcción integral del estadio José Mercedes Arrocha, ubicado en el distrito de Natá, provincia de Coclé.
El proyecto incluye:
▪️ Campo de béisbol mayor con grama sintética.
▪️ Sistema de drenaje e iluminación deportiva categoría III.
▪️ Dos módulos de graderías techadas con butacas.
▪️ Baños públicos, vestidores para jugadores y dugouts.
▪️ Jaula de bateo y áreas para entrenamiento.
▪️ Oficina administrativa y marcador electrónico.
▪️ Nuevos cerramientos, aceras y accesibilidad para personas con discapacidad.
▪️ Paisajismo y un área recreativa para la comunidad.
Inversión aproximada: B/.3.8 millones.
Con esta obra buscamos ofrecer a los atletas, fanáticos y residentes de Natá una instalación moderna, segura y adecuada para el desarrollo del béisbol y la realización de actividades deportivas.
Estatus: El proyecto se encuentra en el portal de PanamáCompra, a la espera de la apertura de las propuestas.