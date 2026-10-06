Natá contará con un moderno Estadio de Béisbol José Mercedes Arrocha

El director general de Pandeportes, Miguel Ordóñez, anuncia este proyecto, que contempla el estudio, diseño y construcción integral del estadio José Mercedes Arrocha, ubicado en el distrito de Natá, provincia de Coclé.

El proyecto incluye:

▪️ Campo de béisbol mayor con grama sintética.

▪️ Sistema de drenaje e iluminación deportiva categoría III.

▪️ Dos módulos de graderías techadas con butacas.

▪️ Baños públicos, vestidores para jugadores y dugouts.

▪️ Jaula de bateo y áreas para entrenamiento.

▪️ Oficina administrativa y marcador electrónico.

▪️ Nuevos cerramientos, aceras y accesibilidad para personas con discapacidad.

▪️ Paisajismo y un área recreativa para la comunidad.

Inversión aproximada: B/.3.8 millones.

Con esta obra buscamos ofrecer a los atletas, fanáticos y residentes de Natá una instalación moderna, segura y adecuada para el desarrollo del béisbol y la realización de actividades deportivas.

Estatus: El proyecto se encuentra en el portal de PanamáCompra, a la espera de la apertura de las propuestas.