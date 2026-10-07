Rehabilitarán y modernizarán el Estadio de Béisbol Infantil Felipe Motta

El director general de Pandeportes, Miguel Ordóñez, anunció la intervención integral del Estadio de Béisbol Infantil Felipe Motta, ubicado a un costado del Rod Carew, con el objetivo de recuperar sus instalaciones y ofrecer a los niños, jóvenes y familias de la comunidad un espacio más seguro, funcional y adecuado para la práctica deportiva.

Los trabajos contemplan:

* Renovación del terreno de juego con grama sintética y mejoras en el sistema de drenaje.

* Instalación de iluminación deportiva y mejoras en los dugouts.

* Rehabilitación de graderías, butacas, baños y camerinos.

* Adecuaciones en fachadas, cerramientos y circulaciones internas.

* Mejoras en los sistemas eléctricos e hidrosanitarios.

* Construcción de estacionamientos, rutas accesibles, espacios para personas con discapacidad, áreas peatonales y señalización.

* Construcción de un parque infantil.

El proyecto permitirá desarrollar entrenamientos, competencias y actividades recreativas en mejores condiciones, y promover el deporte como herramienta de formación, convivencia y desarrollo para la niñez y la juventud.

Pandeportes informó que el proyecto aún está pendiente de adjudicación, para luego iniciar la obra.