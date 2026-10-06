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Siguen los enfrentamientos en Francia tras una nueva jornada de protestas

Published

5 horas atrás

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La policía lanzó gases lacrimógenos para controlar a las multitudes en París y otras partes de Francia este martes, mientras más de un cuarto de millón de personas se manifestaban en todo el país en apoyo a los estudiantes que exigían más fondos para la educación, según cifras oficiales. Las protestas aumentaron la presión sobre el gobierno del presidente saliente, Emmanuel Macron.

Mientras los estudiantes volvían a bloquear los accesos a los institutos de secundaria, grandes multitudes ondeando banderas y pancartas se congregaron en Marsella, Estrasburgo y otras ciudades. Las manifestaciones pusieron de manifiesto cómo las protestas, iniciadas a mediados de septiembre en un instituto de la región parisina, han evolucionado hasta convertirse en un movimiento nacional; el último de los muchos que han marcado el mandato de casi una década de Macron.

«Tenemos que escucharlos», afirmó Léa Monimart, una manifestante en la ciudad norteña de Lille. «Tienen 17 años; no son unos ignorantes y saben de lo que hablan. Es importante demostrar que hay adultos que los apoyan».

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