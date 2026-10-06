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CAF pone a disposición $1.000 millones ante el riesgo de un «súper Niño» en América Latina

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5 horas atrás

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CAF —banco de desarrollo de América Latina y el Caribe— destinará inicialmente USD 1.000 millones a apoyar a las poblaciones más vulnerables mediante la preparación y atención de emergencias ante un posible «súper Niño» en 2026-2027, un episodio de intensidad excepcional que podría provocar graves impactos económicos y sociales en la región. Para ello, trabajará junto a gobiernos nacionales y locales, bancos de desarrollo y otros actores.

Las estimaciones científicas apuntan a que El Niño 2026-2027 podría alcanzar una intensidad excepcional, un escenario descrito como un posible «súper Niño», y generar fuertes impactos en la región. Sus efectos pueden frenar el crecimiento económico por las pérdidas agrícolas, ganaderas y pesqueras, los daños a la infraestructura, la menor productividad, las interrupciones de las cadenas de suministro y el aumento de los precios. Su impacto será heterogéneo entre países y territorios, con sequías, altas temperaturas, inundaciones y mayores precipitaciones, y podría ocasionar pérdidas equivalentes al 2% del PIB regional y aumentar la pobreza en 4,8 millones de personas.

“Este Niño tiene el potencial de ser el más fuerte de los últimos 100 años, lo que amenaza directamente a los medios de vida de millones de personas y comunidades que ya enfrentan condiciones difíciles. Por eso, ponemos a disposición inicialmente USD 1.000 millones para ayudar a nuestros países a anticiparse, proteger a sus poblaciones y responder a las emergencias. Estamos acompañando las necesidades inmediatas y las prioridades de largo plazo de nuestra gente”, dijo Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

Como parte de esta respuesta, el Foro CAF América Latina y el Caribe acogerá en Panamá, los días 27 y 28 de enero de 2027, la primera Reunión de Ministros de Economía de América Latina y el Caribe dedicada a la gestión financiera de los riesgos naturales y al fortalecimiento de la institucionalidad fiscal. El encuentro abordará los desafíos asociados al fenómeno de El Niño y el intercambio de mejores prácticas para preparar y atender emergencias.

Asimismo, CAF impulsará un Libro blanco sobre las mejores prácticas para la atención de emergencias ante desastres naturales y organizará un esquema de asistencia técnica para apoyar a los países en la preparación y atención de emergencias por fenómenos naturales. Estas iniciativas complementarán el financiamiento con conocimiento y apoyo técnico para fortalecer la capacidad de respuesta de la región.

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