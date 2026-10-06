Connect with us

ENTRETENIMIENTO

Rubén Blades y otros artistas se suman a la Semana Billboard de la Música Latina

ENTRETENIMIENTO

La Oreja de Van Gogh llega al cine con una historia inspirada en sus canciones

Recomendaciones culturales

Orquesta Sinfónica Nacional cierra participación en la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo

ENTRETENIMIENTO

El regreso de "Endgame" a los cines la devuelve al primer lugar de la taquilla

ENTRETENIMIENTO

Tras la decisión de BTS, Stray Kids también queda fuera de los Grammy 2027

ENTRETENIMIENTO

Rubén Blades y otros artistas se suman a la Semana Billboard de la Música Latina

Published

28 mins atrás

on

La lista de artistas que participarán en la próxima Semana Billboard de la Música Latina continúa creciendo con la incorporación de reconocidas figuras de la música hispana.

Entre los nuevos nombres anunciados se encuentra el cantautor panameño Rubén Blades, quien compartirá espacio con el mexicano Grupo Duelo y los puertorriqueños Lenny Tavárez y Tito Nieves.

La organización del evento dio a conocer estas nuevas incorporaciones este martes, como parte de los preparativos para una nueva edición de la Semana Billboard de la Música Latina, cuya programación se extenderá hasta el 22 de octubre, también anunciaron en un comunicado a artistas como Alex Rose, ANASOF, Anthony Ramos, Amigo de Artistas, Baby Rasta & Gringo, Carlos Sanson Jr., EP The Latino, ISADORA, Javi Crespo, Jey One, La Gabi, Natasha Nazario, Los Dos De Tamaulipas y Luis Figueroa.

La participación de artistas de diferentes países refleja la diversidad de la escena musical latina que estará presente durante las actividades del evento. En esta ocasión, Panamá tendrá representación a través de Rubén Blades, uno de los nombres más reconocidos de la música panameña.

Con estos cuatro artistas, la programación suma nuevas propuestas y trayectorias dentro de una agenda que reunirá a figuras vinculadas a distintos estilos de la música latina.

La Semana Billboard de la Música Latina se desarrollará a partir del 19 de octubre en el Faena Forum Miami Beach y continuará con las actividades y encuentros programados por la organización para esta edición.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Publicidad

Entradas recientes

Lo Último

ENTRETENIMIENTO28 mins atrás

Rubén Blades y otros artistas se suman a la Semana Billboard de la Música Latina

La lista de artistas que participarán en la próxima Semana Billboard de la Música Latina continúa creciendo con la incorporación...
ENTRETENIMIENTO36 mins atrás

La Oreja de Van Gogh llega al cine con una historia inspirada en sus canciones

Las canciones de La Oreja de Van Gogh pasarán a formar parte del cine con «Puedes contar conmigo», una nueva...
SALUD Y VIDA1 hora atrás

El cáncer de mama también puede afectar a los hombres

El cáncer de mama no es una enfermedad exclusiva de las mujeres. Aunque su aparición en hombres es poco común,...
DEPORTES NACIONALES3 horas atrás

Natá contará con un moderno Estadio de Béisbol José Mercedes Arrocha

El director general de Pandeportes, Miguel Ordóñez, anuncia este proyecto, que contempla el estudio, diseño y construcción integral del estadio...
POLÍTICA NACIONAL4 horas atrás

Presidente Mulino alcanza varios acuerdos con su homólogo de Vietnam

La visita oficial del presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, a Vietnam permitió oficializar nueve acuerdos de...
Recomendaciones culturales5 horas atrás

Orquesta Sinfónica Nacional cierra participación en la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo

Con el Teatro Nacional Eduardo Brito abarrotado, Panamá culminó su participación como “País Invitado de Honor” en la Feria Internacional...
NOTICIAS INTERNACIONALES5 horas atrás

Siguen los enfrentamientos en Francia tras una nueva jornada de protestas

La policía lanzó gases lacrimógenos para controlar a las multitudes en París y otras partes de Francia este martes, mientras...
ENTRETENIMIENTO5 horas atrás

El regreso de «Endgame» a los cines la devuelve al primer lugar de la taquilla

La contienda por el primer puesto en la taquilla global tiene un nuevo episodio y, en esta ocasión, Marvel ha...
NOTICIAS NACIONALES5 horas atrás

Aprehenden al exdirector de la CSS Enrique Lau Cortés

El exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, fue aprehendido por la presunta comisión de los...
NOTICIAS INTERNACIONALES5 horas atrás

CAF pone a disposición $1.000 millones ante el riesgo de un «súper Niño» en América Latina

CAF —banco de desarrollo de América Latina y el Caribe— destinará inicialmente USD 1.000 millones a apoyar a las poblaciones...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!