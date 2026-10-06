Rubén Blades y otros artistas se suman a la Semana Billboard de la Música Latina

La lista de artistas que participarán en la próxima Semana Billboard de la Música Latina continúa creciendo con la incorporación de reconocidas figuras de la música hispana.

Entre los nuevos nombres anunciados se encuentra el cantautor panameño Rubén Blades, quien compartirá espacio con el mexicano Grupo Duelo y los puertorriqueños Lenny Tavárez y Tito Nieves.

La organización del evento dio a conocer estas nuevas incorporaciones este martes, como parte de los preparativos para una nueva edición de la Semana Billboard de la Música Latina, cuya programación se extenderá hasta el 22 de octubre, también anunciaron en un comunicado a artistas como Alex Rose, ANASOF, Anthony Ramos, Amigo de Artistas, Baby Rasta & Gringo, Carlos Sanson Jr., EP The Latino, ISADORA, Javi Crespo, Jey One, La Gabi, Natasha Nazario, Los Dos De Tamaulipas y Luis Figueroa.

La participación de artistas de diferentes países refleja la diversidad de la escena musical latina que estará presente durante las actividades del evento. En esta ocasión, Panamá tendrá representación a través de Rubén Blades, uno de los nombres más reconocidos de la música panameña.

Con estos cuatro artistas, la programación suma nuevas propuestas y trayectorias dentro de una agenda que reunirá a figuras vinculadas a distintos estilos de la música latina.

La Semana Billboard de la Música Latina se desarrollará a partir del 19 de octubre en el Faena Forum Miami Beach y continuará con las actividades y encuentros programados por la organización para esta edición.