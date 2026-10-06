La Oreja de Van Gogh llega al cine con una historia inspirada en sus canciones

Las canciones de La Oreja de Van Gogh pasarán a formar parte del cine con «Puedes contar conmigo», una nueva producción musical que presentará una trama completamente innovadora basada en los éxitos de la banda española.

El proyecto ya está en marcha en su fase de desarrollo y redacción, con Fernando González Molina dirigiendo la película. Este director, famoso por su trabajo en «Tres metros sobre el cielo», colaborará con el guionista Miguel López Martínez para crear esta historia original.

La música será un elemento clave en la película

A diferencia de una película biográfica sobre el grupo, «Puedes contar conmigo» ofrecerá una narrativa original donde las canciones de La Oreja de Van Gogh jugarán un papel esencial en el desarrollo de la historia.

La producción estará liderada por Beltrán Cortázar, Domingo Corral y Gonzalo Salazar-Simpson, mientras que los miembros de La Oreja de Van Gogh estarán involucrados como productores ejecutivos.

Se ha reportado que el proyecto está en una fase avanzada y sigue tomando forma mientras se trabaja en el guion y la propuesta cinematográfica.

La banda también está atravesando un nuevo capítulo

La noticia de la película llega en un momento significativo para La Oreja de Van Gogh, que recientemente volvió a contar con Amaia Montero, su vocalista original, quien se reincorporó al grupo tras varios años.

En este momento, la banda está llevando su gira «Tantas cosas que contar» por diversos escenarios, mientras se prepara para esta nueva aventura que llevará su música del escenario a la pantalla grande.

Por el momento, «Puedes contar conmigo» sigue en proceso de desarrollo y aún no se ha hecho pública una fecha de lanzamiento.