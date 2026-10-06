El regreso de «Endgame» a los cines la devuelve al primer lugar de la taquilla

La contienda por el primer puesto en la taquilla global tiene un nuevo episodio y, en esta ocasión, Marvel ha retomado la cima. Avengers: Endgame ha superado a Avatar una vez más y se ha consagrado otra vez como la película con la mayor recaudación de la historia.

La producción de Marvel Studios ha logrado reunir ahora 2.925 millones de dólares a nivel mundial, superando los 2.923 millones alcanzados por la obra de James Cameron.

El reestreno ha vuelto a colocar a Endgame en la cima

Esta reciente modificación en la lista se dio en el segundo fin de semana de Avengers: Endgame Encore, el reestreno que Disney decidió relanzar en cines como parte de la promoción para la próxima película de los Vengadores.

Durante su segunda semana, Endgame recaudó 4,4 millones de dólares en Estados Unidos y 14,4 millones de dólares en los mercados internacionales.

En total, este reestreno ya ha conseguido 126 millones de dólares adicionales a nivel mundial, distribuidos en 36,2 millones de dólares en Estados Unidos y 89,8 millones de dólares en el resto del mundo.

Una competencia que comenzó hace más de diez años

La competición entre Avatar y Avengers: Endgame por el récord global no es algo reciente.

Avatar tomó el primer lugar en 2009 y se mantuvo durante muchos años como la película más taquillera de todos los tiempos. La obra de Cameron perdió ese título en 2019, cuando Endgame logró superarla.

No obstante, la situación volvió a cambiar en 2021, cuando Avatar recuperó el primer puesto gracias a otro reestreno, antes de la llegada de Avatar: The Way of Water en 2022.

Ahora, el nuevo lanzamiento de Endgame ha permitido a Marvel volver a obtener la corona.

La película, dirigida por Anthony Russo y Joe Russo, también mantiene unas cifras impresionantes en Estados Unidos, donde su recaudación histórica llega a 894,6 millones de dólares.

Todo se enfoca en Avengers: Doomsday

El renovado interés por Endgame surge meses antes del estreno de Avengers: Doomsday, previsto para el 18 de diciembre de 2026.

La nueva entrega contará nuevamente con los hermanos Russo como directores, quienes ya estuvieron al mando de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

La trama reunirá a personajes de diversas partes del Universo Cinematográfico de Marvel, incluidos los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, los X-Men y los wakandanos, quienes deberán enfrentar una amenaza considerable.

Uno de los regresos más destacados es el de Robert Downey Jr. En esta ocasión, el actor no regresará como Tony Stark, sino que interpretará a Victor von Doom, también conocido como Doctor Doom, gobernante de Latveria y el principal villano de la película.

Con Endgame otra vez en lo más alto de la taquilla, Marvel se adentra en esta nueva fase de su franquicia con uno de sus éxitos más grandes nuevamente en el centro de la atención.