Connect with us

TECNOLOGÍA

Apple alista nuevos equipos y prepara novedades para sus usuarios

TECNOLOGÍA

OpenAI incorporará marcas de agua invisibles en textos generados por ChatGPT

TECNOLOGÍA

Final Cut Camera presenta nuevas funciones para el iPhone 18 Pro

TECNOLOGÍA

Figure retira su flota de robots F.02 haciéndolos saltar de forma autónoma a un horno de acero fundido

TECNOLOGÍA

Google presenta Gemini 4 Argón: su nuevo modelo de IA para razonamiento profundo

TECNOLOGÍA

Apple alista nuevos equipos y prepara novedades para sus usuarios

Published

3 horas atrás

on

La compañía podría ampliar su catálogo tecnológico con nuevos computadores, tabletas y dispositivos para el hogar inteligente durante las próximas semanas.

Apple estaría preparando una nueva etapa de lanzamientos que incluiría varias actualizaciones de sus productos más conocidos. Entre las novedades que han generado mayor expectativa se encuentra un posible MacBook con pantalla táctil, una característica que hasta ahora no forma parte de los computadores portátiles de la compañía.

Los reportes señalan que este equipo incorporaría una pantalla OLED y un diseño más delgado. De llegar al mercado, supondría un cambio importante en la estrategia de Apple para sus computadoras, al combinar la experiencia tradicional de macOS con controles táctiles.

Otro de los productos que podría recibir una renovación es el iPad mini. La próxima generación estaría enfocada en mejorar la pantalla mediante tecnología OLED y en ofrecer un mayor rendimiento gracias a un procesador actualizado.

También habría novedades para el hogar

La compañía tendría otros productos en desarrollo, además de sus computadores y tabletas. Entre ellos se mencionan una nueva versión del HomePod mini y una actualización del Apple TV.

Apple también estaría trabajando en un dispositivo pensado para funcionar como centro de control de los equipos inteligentes del hogar, reforzando su apuesta por este segmento.

En el área de computadores, algunos modelos como el iMac y el MacBook Pro podrían recibir nuevas versiones con mejoras de rendimiento.

Por el momento, estos productos forman parte de reportes y filtraciones sobre los próximos movimientos de Apple, por lo que la empresa todavía tendría que confirmar oficialmente cuáles equipos llegarán al mercado y cuándo serán presentados.

De concretarse los rumores, los próximos meses podrían traer una importante renovación del catálogo de la compañía, especialmente en las líneas de Mac, iPad y dispositivos para el hogar.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Publicidad

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS NACIONALES3 horas atrás

Placas de enero a agosto 2026 ya pueden ser retiradas

Propietarios de vehículos y motos con placa entre enero y agosto del 2026 ya pueden ir al Centro de Atención...
NOTICIAS NACIONALES3 horas atrás

Varios aprehendidos por presunto daño ambiental en Coclé

La Fiscalía Superior de Especializada en Delitos Ambientales llevó a cabo la operación Piedra Amarilla, la cual resultó en la aprehensión de diez...
NOTICIAS NACIONALES3 horas atrás

Llevarán a cabo el tercer Simulacro Nacional de Evacuación en Panamá

Panamá se prepara para realizar su tercer simulacro nacional de evacuación el próximo lunes 12 de octubre, con el propósito de fomentar...
POLÍTICA NACIONAL3 horas atrás

Foro empresarial de Panamá atrae a las 95 principales empresas de Vietnam

El foro empresarial encabezado este miércoles en Vietnam por el presidente de la República, José Raúl Mulino, concluyó con un...
NOTICIAS NACIONALES3 horas atrás

Nueva generación de médicos inician internado con 112 plazas otorgadas por la CSS

La Caja de Seguro Social (CSS) adjudicó un total de 112 plazas de internado médico para una nueva generación de...
TECNOLOGÍA3 horas atrás

Apple alista nuevos equipos y prepara novedades para sus usuarios

La compañía podría ampliar su catálogo tecnológico con nuevos computadores, tabletas y dispositivos para el hogar inteligente durante las próximas...
ENTRETENIMIENTO4 horas atrás

Paramount y Warner Bros se unen en una nueva compañía de entretenimiento

El panorama de la industria audiovisual cambia tras la integración de Paramount y Warner Bros. Discovery, una operación que reúne...
ENTRETENIMIENTO4 horas atrás

El primer cómic de Captain America alcanza una cifra millonaria en subasta

Casi 80 años guardado en una caja de cartón y una venta que superó los 700 mil dólares. Así concluyó...
DEPORTES NACIONALES4 horas atrás

Rehabilitarán y modernizarán el Estadio de Béisbol Infantil Felipe Motta

El director general de Pandeportes, Miguel Ordóñez, anunció la intervención integral del Estadio de Béisbol Infantil Felipe Motta, ubicado a...
SALUD Y VIDA4 horas atrás

¿Cuáles son las normas para comprar cannabis medicinal en Panamá?

El cannabis medicinal en Panamá ya es una realidad comercializada en diversas farmacias bajo estrictas normas sanitarias que garantizan un uso exclusivamente terapéutico...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!