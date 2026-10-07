Apple alista nuevos equipos y prepara novedades para sus usuarios

La compañía podría ampliar su catálogo tecnológico con nuevos computadores, tabletas y dispositivos para el hogar inteligente durante las próximas semanas.

Apple estaría preparando una nueva etapa de lanzamientos que incluiría varias actualizaciones de sus productos más conocidos. Entre las novedades que han generado mayor expectativa se encuentra un posible MacBook con pantalla táctil, una característica que hasta ahora no forma parte de los computadores portátiles de la compañía.

Los reportes señalan que este equipo incorporaría una pantalla OLED y un diseño más delgado. De llegar al mercado, supondría un cambio importante en la estrategia de Apple para sus computadoras, al combinar la experiencia tradicional de macOS con controles táctiles.

Otro de los productos que podría recibir una renovación es el iPad mini. La próxima generación estaría enfocada en mejorar la pantalla mediante tecnología OLED y en ofrecer un mayor rendimiento gracias a un procesador actualizado.

También habría novedades para el hogar

La compañía tendría otros productos en desarrollo, además de sus computadores y tabletas. Entre ellos se mencionan una nueva versión del HomePod mini y una actualización del Apple TV.

Apple también estaría trabajando en un dispositivo pensado para funcionar como centro de control de los equipos inteligentes del hogar, reforzando su apuesta por este segmento.

En el área de computadores, algunos modelos como el iMac y el MacBook Pro podrían recibir nuevas versiones con mejoras de rendimiento.

Por el momento, estos productos forman parte de reportes y filtraciones sobre los próximos movimientos de Apple, por lo que la empresa todavía tendría que confirmar oficialmente cuáles equipos llegarán al mercado y cuándo serán presentados.

De concretarse los rumores, los próximos meses podrían traer una importante renovación del catálogo de la compañía, especialmente en las líneas de Mac, iPad y dispositivos para el hogar.