EE.UU. usa un torpedo para hundir un buque iraní en el Océano Indicó

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó hoy que el ejército estadounidense ha hundido un navío de guerra iraní con un ataque con torpedo desde un submarino en el Océano Índico, la primera vez desde la II Guerra Mundial.

«U submarino estadounidense hundió un barco de guerra iraní que pensaba que estaba seguro en aguas internacionales. Lo hundimos con un torpedo. Fue una muerte silenciosa, el primer hundimiento de un barco enemigo con un torpedo desde la II Guerra Mundial», explicó Hegseth.

El hecho sucedió en el Océano Indico y no se precisó hacia dónde se dirigía el barco hundido.

Se estima que el buque tenía 180 soldados a bordo, de los cuales murieron 80 según el primer informe.