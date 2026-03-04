Connect with us

EE.UU. usa un torpedo para hundir un buque iraní en el Océano Indicó

Marco Rubio: "Irán está siendo manejado por lunáticos"

«No dudaré en usar el arma nuclear para proteger nuestros intereses vitales»

Israel se atribuye la muerte de Jamenei

Estados Unidos e Israel lanzan un gran ataque contra Irán

15 horas atrás

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó hoy que el ejército estadounidense ha hundido un navío de guerra iraní con un ataque con torpedo desde un submarino en el Océano Índico, la primera vez desde la II Guerra Mundial.

«U submarino estadounidense hundió un barco de guerra iraní que pensaba que estaba seguro en aguas internacionales. Lo hundimos con un torpedo. Fue una muerte silenciosa, el primer hundimiento de un barco enemigo con un torpedo desde la II Guerra Mundial», explicó Hegseth.

El hecho sucedió en el Océano Indico y no se precisó hacia dónde se dirigía el barco hundido.

Se estima que el buque tenía 180 soldados a bordo, de los cuales murieron 80 según el primer informe.

